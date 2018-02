Maltempo: bora a 133 km orari a Trieste

TRIESTE, 22 FEB – Seconda giornata di bora forte a Trieste con raffiche che nella notte, attorno alle 4, hanno raggiunto la velocità massima di 133 chilometri orari. Il vento ha causato vari ma limitati danni, decine sono stati gli interventi dei Vigili del fuoco per cadute di cornicioni e messa in sicurezza di impalcature degli edifici. Una di queste in particolare, in Corso Cavour, ha provocato la chiusura al traffico della strada con ripercussioni in parte del centro cittadino. In queste ore si registrano forti rallentamenti agli ingressi in città dalla strada costiera e da Opicina. Molte sono le pattuglie dei vigili urbani che regolano la circolazione. Nella notte un albero è caduto su un’automobile parcheggiata in via D’Alvianio, distruggendola.

2018-02-22_1221743422