Maltempo: carbonizzato davanti al camino

CAGLIARI, 27 FEB – Vittima, seppur indiretta, del grande freddo che sta investendo mezza Sardegna. Un anziano di 80 anni è morto carbonizzato davanti al caminetto, al quale si era avvicinato troppo per riscaldarsi il più possibile. La tragedia è avvenuta durante la notte in un’abitazione di Sant’Antioco, sulla costa sud occidentale dell’Isola. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato investito da una favilla e i suoi vestiti hanno così preso fuoco. L’anziano ha cercato di raggiungere un’altra stanza per gettarsi addosso dell’acqua, ma a causa dei suoi problemi a deambulare gli spostamenti sono stati troppo lenti e le fiamme lo hanno avvolto, senza lasciargli scampo. Un parente questa mattina è entrato in casa e ha scoperto il cadavere. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri.

