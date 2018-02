Maltempo: chiusura temporanea per la A16

AVELLINO, 26 FEB – Dalle prime ore di stamattina nevica in maniera abbondante in Irpinia. Scattato il piano antineve predisposto dalla Protezione Civile su tutto il territorio provinciale dove sono al lavoro mezzi spazzaneve e spargisale. Vietata la circolazione ai mezzi pesanti su autostrade, statali e strade provinciali e ai bus del trasporto pubblico locale. L’A16 Napoli-Canosa è stata temporaneamente chiusa in entrata a Grottaminarda per consentire la rimozione della neve caduta in abbondanza sul valico di Montemiletto in direzione Napoli e nella valle del Calaggio in direzione Bari. Scuole chiuse oggi e domani in tutta la provincia. Al momento non si registrano disagi particolarmente pesanti.

2018-02-26_1261668775