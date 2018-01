Maltempo: codice arancione costa Toscana

FIRENZE, 1 GEN – Codice arancione per mareggiate sulla costa a nord di Piombino (Livorno) e giallo per venti sui crinali appenninici e sul monte Amiata dalle 20.00 di stasera alle 7.00 di domani, 2 gennaio 2018. L’allerta è stato diramato dalla Protezione civile della Regione Toscana. Per le mareggiate il codice giallo resterà in vigore fino alle 16.00 di domani. La perturbazione accompagnata da forti venti prima di libeccio, poi di maestrale, e mari mossi e molto mossi, crescerà nel corso della giornata di oggi. Graduale attenuazione fin dalle prime ore di domani.

2018-01-01_1011531934