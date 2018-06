Ultim’ora: ONDATA DI MALTEMPO IN ITALIA, DUE BOMBE D’ACQUA STANNO PARALIZZANDO LE CITTÀ. È CAOS.

Le città di Napoli e Roma sono state paralizzate, provincia inclusa, dalla bomba d’acqua che in queste ore si è abbattuta su entrambe le metropoli.

Per quanto riguarga Napoli e provincia: tra Giugliano, Marano, Calvizzano, Villaricca, Mugnano, Melito e parte dell’agro aversano. Sono bastati dieci minuti di pioggia ad allagare interi assi viari e a creare disagi alla circolazione stradale.

A Roma

Bomba d’acqua da Roma al litorale: strade allagate e fuggi fuggi dalle spiagge da Ostia, Fiumicino, Maccarese, Fregene. Molti bagnanti si sono stretti nei chioschi sperando che il temporale non fosse così intenso, ma poi, incalzati dai rovesci, si sono precipitati verso le auto o le abitazioni del lungomare.

Colpito il centro della Capitale con i turisti che si sono rifugiati nei negozi. L’irruenza delle precipitazioni ha spinto molti a scendere nelle stazioni delle metro. Come avviene spesso in questi casi mentre alcuni quartieri erano flagellati dalla pioggia, su altri non cadeva una goccia d’acqua. Roma Nord, ad esempio, l’ha scampata.