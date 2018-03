Maltempo: neve e mareggiate al centrosud

ROMA, 21 MAR – Nonostante il calendario segni l’inizio della primavera, il centrosud dell’Italia è stretto ancora nella morsa del freddo. La neve è ancora protagonista in Molise, sull’Amiata, nel bergamasco, nelle Marche e in Abruzzo. E dove non nevica sono arrivate violente mareggiate, come in Calabria, sulla costa di Nocera Terinese, dove molte attività commerciali e abitazioni poste al pianterreno si sono allagati; danni anche nell’anconetano sulle spiagge di Marzocca e Senigallia, sul lungomare di Sapri nel salernitano, dove la strada è stata interrotta e sulle coste di Maratea (Potenza). Interrotti i collegamenti tra il porto di Termoli (Campobasso) e le Isole Tremiti (Foggia).

2018-03-21_1211752018