Maltempo, sciatrice soccorsa a piedi

AOSTA, 23 FEB – A causa della nevicata e della scarsa visibilità l’elicottero è riuscito a raggiungerla solo in un secondo momento, così è stato necessario intervenire a piedi. Una sciatrice francese con un problema ortopedico alla schiena (non legato a traumi) è stata raggiunta a piedi dalle squadre di soccorritori a quota 2.500 metri, sotto il Col d’Arp, nel territorio comunale di Courmayeur. La Centrale unica del soccorso ha coordinato l’intervento, condotta da guide del Soccorso alpino valdostano e della Guardia di finanza, che hanno raggiunto la donna ed hanno iniziato la discesa verso valle. Un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo ha poi permesso all’elicottero della Protezione civile di intervenire. La sciatrice è quindi stata condotta in Pronto soccorso ad Aosta, dove è stata visitata, curata e dimessa.

2018-02-23_1231743395