Maltempo: scuole chiuse domani a Olbia

OLBIA, 26 FEB – Scuole di tutta la Gallura chiuse domani in previsione dell’arrivo dell’ondata di freddo. Oggi anche i sindaci dei Comuni della bassa Gallura hanno firmato le ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di martedì 27. Scuole chiuse, dunque, a Olbia e anche nei Comuni costieri, da Loiri Porto San Paolo a Golfo Aranci e Arzachena. Le amministrazioni dei territori della Gallura montana, Tempio Pausania, Aggius, Luras, Calangianus e Bortigiadas, che avevano già disposto la chiusura delle scuole per oggi, hanno esteso l’ordinanza anche per la giornata di domani. Il Comune di Luras ha inoltre programmato un preventivo spargimento di sale nelle strade previste dal Piano di Protezione civile.

