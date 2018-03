Maltempo, scuole chiuse nel Tigullio

CHIAVARI, 11 MAR – L’allerta arancione diramata da Arpal fino a domani costringe la quasi totalità dei sindaci del Tigullio a tenere a casa gli studenti. Ordinanze pressoché identiche su tutto il territorio: sospensione di manifestazioni pubbliche, chiusure di parchi, giardini e cimiteri e sospensione dell’attività scolastica. Eccezione Chiavari che ha deciso di lasciare aperte le scuole tranne quelle situate in zone pericolose e cioè l’Istituto Assarotti di viale Millo, la scuola di via Santa Chiara e di via Castagnola. Aperte anche le scuole di Leivi, Cogorno e Carasco.

2018-03-11_1111766705