MALTEMPO. Terrore in SPIAGGIA: 24enne colpito da un fulmine mentre scappa

Sono state ore di improvvisi acquazzoni e intensi temporali quelli che hanno vissuto gli abitanti di alcune zone del centro sud Italia nel pomeriggio di venerdì. A causa di un improvviso peggioramento meteo molte città hanno visto abbattersi vere e proprie bombe d’acqua come a Matera , dove le strade si sono trasformate in fiumi dopo appena due ore di pioggia, mentre nel Salento un tromba d’aria ha spazzato tutta la costa ionica salentina da Ugento fino a Porto Cesareo, provocando la caduta di alberi e pali della segnaletica e della luce con inevitabili disagi ala popolazione locale e ai turisti. Nel corso del violenta ondata di maltempo un ragazzo di 24 anni è stato anche colpito da un fulmine rimanendo ferito.

La vicenda

Manuel Antonio Cardone, pare sia stato sorpreso da un temporale mentre era vicino ad un palo della luce, probabilmente privato, abbattuto. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso da una automedica giunta sul posto e poi con questa trasportato presso l’ospedale di Manduria, in provincia di Taranto. Il giovane è ricoverato ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo una prima ricostruzione, il 24enne, originario di Napoli, infatti non sarebbe stato colpito direttamente dal fulmine che avrebbe abbattuto il palo vicino ma da una scarica generata successivamente. A lanciare l’allarme sono stati gli amici e la fidanzata con i quali stava andando via dalla spiaggia a causa del violento nubifragio.