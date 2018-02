Maltempo:alcune scuole chiuse in Toscana

FIRENZE, 25 FEB – In diversi comuni della Toscana le scuole domani, lunedì 26 febbraio, resteranno chiuse a causa della neve e del ghiaccio. Stop alle lezioni nei comuni di Gavorrano, Roccastrada e Monterotondo Marittimo. Studenti a casa anche in otto dei dieci Comuni della Valdichiana senese a causa del rischio ghiaccio previsto per questa notte. Scuole di ogni ordine e grado chiuse anche nell’Aretino a Cortona, Badia Tedalda, Poppi e Castiglion Fiorentino (Arezzo). Gli istituti resteranno chiusi a Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda. I Comuni di Cetona e San Casciano dei Bagni “si sono riservati di decidere in serata” si legge in una nota dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese. Banchi vuoti anche a Volterra (Pisa) e in Val di Cecina (Pisa).

