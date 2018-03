Maltempo:Toscana,proroga allerta arancio

FIRENZE, 11 MAR – Allerta prorogata, con codice arancione e solo per alcune zone, in Toscana, fino alle ore 18 di domani. Lo riferisce una nota della Regione. La proroga vale alcune ore in più rispetto al precedente allerta. La Sala operativa della protezione civile regionale lo ha stabilito a seguito del perdurare della perturbazione che sta portando su tutta le Toscana piogge diffuse, più frequenti ed abbondanti nelle zone settentrionali e nel Pistoiese, con possibilità di rovesci sparsi o locali temporali. Questi fenomeni sono destinati a proseguire, ma solo in alcune zone, anche per buona parte della giornata di lunedì. Interessate dalla prosecuzione del codice arancione fino alle ore 18 sono, in particolare, Lunigiana e Valle del Serchio, ma solo per quanto riguarda il reticolo idraulico principale. Per le altre zone (i bacini dell’Ombrone pistoiese e del Bisenzio, il bacino del Reno, Lima e Versilia) e per il reticolo idraulico minore, l’allerta cesserà in alcuni casi dalle ore 8 o,al massimo,dalle ore 12 di lunedì.

2018-03-11_1111765250