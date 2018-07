“Mammina mi tocca e…” pedofilo scoperto e picchiato a sangue. Abusava di una bambina di 4 anni.

La cittadina napoletana di Caivano torna a essere al centro delle polemiche per un altro evento di abusi sessuali. Questa volta il pedofilo è stato scovato e pestato a sangue. I Carabinieri del Nucelo Operativo e Radiomobile dalla Compagnia di Casoria con quelli della Tenenza di Caviano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di un uomo per il reato di abusi sessuali nei confronti di una bambina.

Le indagini

Le indagini sono sorte da una denuncia presentata dall’indagato che lamentava di essere stato vittima di un violento pestaggio ad opera di quattro uomini a lui sconosciuti.L’uomo aveva abusato di una bimba, era stato scoperto e quindi picchiato violentemente da alcuni parenti della minorenne.

Fonte: Teleclubitalia