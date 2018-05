Orrore tra le mura domestiche: donna abusata dal marito mentre i figli…

Ciò che accade in comune in provincia di Napoli, Casola di Napoli, può fare invidia alle migliori scenografie Horror. La donna era stata più volte minacciata di morte e malmenata dal marito in presenza dei figli minorenni. Costretta, tra l’altro, con la violenza a sottoporsi a rapporti sessuali. La vittima è riuscita a fuggire da questo inferno grazie alla forza che dimostrato nel denuciare la vicenda alle forze dell’ordine. La Procura di Torre Annunziata ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del marito. Personaggio già noto alle forzse dell’ordine poiché accusato di diversi maltrattamenti in famiglia. Le indagini sono scattate dopo una denuncia presentata lo scorso 27 aprile.

Fonte: Leggo