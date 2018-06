«Mamma mi fa male la pancia», sindaco ferma mense scolastiche. Sotto accusa le mense scolastiche di ben sette scuole tra cui asili nido e elementari. Intossicati 80 persone tra cui adulti e bambini. Una ventina di questi sarebbero ancora ricoverati in ospedale al Pronto soccorso di Pescara con sintomi da tossinfezione alimentare. Il sindaco, Marco Alessandrini, ha deciso di sospendere il servizio mensa nelle scuole comunali in attesa dei rilievi del Nas. Saltano dunque mensa e tempo pieno nelle elementari e medie comunali. Per materne e nidi, fa sapere il sindaco, “stiamo lavorando affinché l’attività didattica possa continuare per quanti vorranno ricondurre i bambini a scuola, ma solo dopo aver fatto consumare loro il pasto a casa”. Alessandrini annuncia anche formule compensative per le rette sul tempo pieno “che verrà ripristinato una volta accertato che il cibo non ha determinato la situazione creatasi”.