MAMMA ORCA vende verginità della figlia 13enne: la compra un poliziotto

Irina Gladkikh non aveva scrupoli di alcun tipo: l’unica cosa al mondo alla quale tenesse veramente erano i soldi. E quando la sua carriera da escort in Russia ha cominciato a subìre qualche battuta d’arresto ha iniziato a guardare la figlia 13enne con occhi diversi. Quella stessa figlia insieme alla quale si mostrava sorridente, amorevole e protettiva nelle foto glamour che sbandierava a destra e a sinistra, poteva diventare una miniera d’oro e risolverle tutti i problemi. Ha cominciato a pensare che, in fondo, cosa c’è di più attraente, per uomini facoltosi come quelli che aveva frequentato fino a quel momento, della verginità di una 13enne?

La vicenda

L’agente ha dato appuntamento a Irina e Alina in un ristorante di Mosca: le due sono partite dalla loro città di Chelyabinsk, nella Russia occidentale, e lo hanno raggiunto, hanno trattato con lui e si sono fatte consegnare il denaro pattuito, senza sapere che si trattava di banconote false. A quel punto la loro sorte era segnata: subito dopo cena l’agente le ha fatte arrestare e mettere dietro le sbarre, salvando così la 13enne dall’incubo che la sua mamma-orco aveva preparato per lei. La ragazzina è stata affidata ai parenti, mentre Alina è già stata condannata a tre anni e mezzo di carcere. Irina, ancora in attesa della condanna, rischia 10 anni. (Leggo)