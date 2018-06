«Mamma perché quello non frena?»: niente precedenza, l’auto precipita nel canale. Sei donne e una bambina finiscono nel canale. E’ accaduto nel tardo pomeriggi di ieri al confine tra i comuni di Pianiga e Santa Maria di Sala per un’omessa precedenza. Sei donne ferite, tra cui una bambina, e due auto nel canale. Lo scontro ieri, poco dopo le 18, tra via Marinoni e via Volpino. Le ferite sono tra gli ospedali di Mirano e Dolo, e due, le più gravi, in quelli di Mestre e Padova. Una Kia Sportage, condotta da una donna di 50 anni di Villanova di Camposampiero (Pd), ha saltato lo stop di via Volpino, centrando una Mercedes nella quale c’erano 5 persone di Noale, tra cui una bambina di 3 anni. L’auto è precipitata nel canale che costeggia l’incrocio, capottandosi in mezzo metro d’acqua. Alcune ferite sono state estratte dalle lamiere soltanto dai vigili del fuoco. Le ferite più gravi sono una donna di 76 anni, elitrasportata a Padova, in prognosi riservata, e una di 55 anni, condotta a Mestre. La bimba è stata salvata dal seggiolino di sicurezza al quale era ben allacciata.