“MAMMA STO TORNANDO A CASA”. MA UN INFARTO LO UCCIDE POCO DOPO: È MORTO COSÌ.

Alessandro Stranieri, di 26 anni, è morto dopo aver accusato un malore improvviso mentre era in strada, in via Pittore. Stando alle prime informazioni trapelate, pare che il ragazzo sia stato stroncato da un infarto. Alcuni passanti, che si trovavano lungo l’arteria stradale, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Ma per il ragazzo non c’è stato niente da fare.

L’INTERA CITTA’ E’ SCONVOLTA

La prematura scomparsa del giovane ha gettato nello sconforto un’intera città. Sotto la foto di Alessandro, decine di messaggi di cordoglio scritti da amici e conoscenti. “Eri un ragazzo pieno di vita rispetto e un gran lavoratore. Mi mancheranno i tuoi saluti e le nostre chiacchierate”, scrive un amico. “Fratello, non posso crederci. Eri un ragazzo semplice”, commenta invece Lino.