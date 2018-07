“Mamma sto tornando a casa”, muore a 20 anni in un tragico incidente

Eleonora Polenzani, 20 anni il prossimo settembre, è morta dopo essere rimasta vittima di un incidente stradale verificatosi nella serata di ieri, intorno alle 22:30, mentre tornava da una festa. La ragazza stava percorrendo un tratto della strada provinciale 100 tra Pistrino e Fighille alla guida di una Toyota Yaris, quando è uscita fuori di strada, per cause ancora in via di accertamento. Al suo fianco anche un’amica, che viaggiava con lei e che è rimasta illesa.

Il fatto

La vettura ha prima toccato il guard rail ed è poi finita fuori strada in un campo. L’impatto è stato fatale per la ragazza, che è morta sul colpo. Inutili i tentativi di rianimarla effettuati dai sanitari del 118.

Fonte: FanPage