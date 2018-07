“Mamma, Ti Amo” poi muore. Le ultime parole della piccola. È colpa dei Medici…

“Amo la mia mamma”. Sono state queste le ultime parole di una bimba inglese di 10 anni, Simra Ali, scomparsa per una condizione cardiaca che i medici non avevano riscontrato. Secondo quanto accertato nell’inchiesta sulla sua morte, avvenuta il 16 marzo dell’anno scorso, lo staff sanitario dello Sheffield Children’s Hospital “ha perso tre opportunità per effettuare gli esami che avrebbero potuto impedire il decesso” della bambina causato da un ingrossamento cardiaco, a seguito di un’infezione da parvovirus.

Simra

Descritta come “energica, bella e premuroso” dalla sua famiglia, ha iniziato a sentirsi male il 12 marzo 2017. Nonostante tre viaggi all’ospedale pediatrico di Sheffield nello spazio di appena due giorni, alla piccola è stata diagnosticata una semplice infezione da trazione urinaria ed è stata dimessa. La realtà però era una altra. Il coroner di Sheffield, Christopher Dorries, ha evidenziato tre “opportunità mancate per identificare la vera causa e la gravità delle condizioni di Simra. La causa della morte è stata la cardiomiopatia dilatativa. Tra il 12 e il 13 marzo è stato portata tre volte in ospedale e si pensava fosse erroneamente vittima di un’infezione”. Se così non fosse stato si sarebbe “potuto identificare il percorso per la diagnosi” delle sue condizioni cardiache. Simra è morta due giorni dopo a casa sua. Suo zio ha tentato una manovra di rianimazione sulla nipotina prima dell’arrivo dei paramedici, ma Simra si è spenta poco dopo essere arrivata all’ospedale.

“Mi ha chiesto di tornare a casa e l’ho rassicurata che presto l’avremmo fatta. Quella è stata l’ultima volta che ho parlato con mia figlia” ha detto sua madre Nighat Farzana. “Ha detto a sua sorella che amava la sua mamma, poi i suoi occhi hanno cominciato a roteare all’indietro e ha smesso di respirare. Quelle sono state le sue ultime parole” ha aggiunto la donna.