“Mamma vado a prendere le more”. La piccola si allontana, una macchina la travolge in pieno. Famiglia straziata.

Una bambina, che era in vacanza sul Delta del Po con la famiglia, si è allontanata per cogliere more selvatiche dagli arbusti vicino alla strada ma è stata investita da una vettura che procedeva sulla carreggiata.

Il fatto

La piccola (4 anni) e di origini tedesche, è morta in seguito all’investimento ai lati di una strada nella frazione di Boccasette a Porto Tolle, in provincia di Rovigo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 dell’Azienda Uls5, poi la bambina è stata trasportata in elisoccorso a Rovigo, ma le sue condizioni si sono rivelate disperate, ed è deceduta poco dopo.

Fonte: Leggo