Mamme arriva il bonus famiglia: 600 EURO AL MESE DOPO IL PARTO FINO A 1 ANNO

Al via il Contributo servizi per babysitting e servizi all’ infanzia (nidi convenzionati) per le lavoratrici dipendenti, autonome e iscritte alla gestione separata che si trovino negli 11 mesi successivi alla maternità obbligatoria e che rinuncino al congedo parentale facoltativo. Nonostante l’abolizione dei voucher, i vecchi buoni lavoro, è ancora operativo, per tutto il 2018, il bonus babysitter, che consente di ottenere il pagamento da parte dell’Inps dei servizi di babysitting sino a un valore pari a 600 euro mensili, come incentivo alla rinuncia al congedo parentale. Al posto dei voucher, per retribuire la babysitter si dovrà però utilizzare il nuovo libretto famiglia, l’unica modalità consentita per retribuire le prestazioni occasionali da parte dei datori di lavoro che non sono imprese o professionisti: lo ha appena reso noto l’Inps, con un recente messaggio. Nessun problema, in ogni caso, per chi ha già richiesto il pagamento da parte dell’Inps dei servizi di baby sitting con i vecchi voucher: questi infatti potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2018. Pertanto, chi rinuncia alla maternità facoltativa potrà continuare a scegliere fra il bonus per il pagamento dell’asilo nido e i voucher per il pagamento dei servizi di babysitting: chi non ha ancora richiesto i servizi, però, dovrà però utilizzare il libretto famiglia come modalità di pagamento della babysitter, mentre chi ha già richiesto i servizi di baby sitting potrà utilizzare i voucher per il pagamento sino al 31 dicembre dell’anno.

Il bonus babysitter e asilo nido

E' stato introdotto dalla legge Fornero di riforma del mercato del lavoro [2]: si tratta di un contributo riconosciuto dall'Inps alle madri lavoratrici che si trovano negli 11 mesi successivi al congedo obbligatorio di maternità, se rinunciano, almeno in parte, al congedo parentale (o maternità facoltativa). Il contributo può essere erogato, per un massimo di 6 mesi (3 mesi per le autonome), sotto forma di buoni lavoro, ora libretto famiglia, per il pagamento della babysitter o utilizzato per pagare la retta dell'asilo nido (in questo caso, l'Inps paga direttamente l'asilo prescelto, che deve essere convenzionato con l'istituto): in entrambi i casi, il suo valore è di 600 euromensili. In pratica, la lavoratrice, anziché fruire del congedo parentale (o maternità facoltativa) domanda all'Inps un contributo per pagare la retta mensile dell'asilo nido del bambino, oppure richiede i buoni lavoro per pagare la babysitter. Il bonus asilo nido non deve essere confuso con la misura del buono nido: quest'ultimo infatti è un rimborso riconosciuto dall'Inps direttamente all'interessato a fronte della retta pagata per l'asilo nido, sino a un importo massimo di 1000 euro annuali corrispondenti a 90,91 euro mensili erogati per 11 mensilità.