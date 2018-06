“Mammina, svegliati”. Ma la Donna non risponde più: è morta nel sonno… E’ accaduto in un paesino in provincia di Pesaro. Un dramma che ha sconvolto tutta la comunità. Ha chiuso gli occhi per andare a dormire e non li ha più aperti. Claudia Salucci, 39enne e mamma di un figlio di 4 anni, non si è più svegliata. La donna aveva trascorso la serata a cena con amici e la sua famiglia, il marito Lorenzo Borghi, docente di religione alla Dante Alighieri, conosciuto anche per la sua attività di catechista nella parrocchia di San Terenzio di Cattabrighe, e il figlioletto Filippo. La domenica mattina il piccolo, come di consueto, è andato nella camera dei genitori per svegliarli. E, purtroppo, solo il babbo ha risposto alla sua chiamata. Il cuore della mamma, invece, non batteva più. Immediatamente sono giunti i soccorsi. Presenti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Claudia, che avrebbe compiuto 40 anni ad agosto, oltre al bimbo lascia la madre Mirella Tamburini e il padre Franco Salucci, titolare della nota ditta di salotti Essepi, nella quale lavorava anche lei. Una morte improvvisa, quella della 39enne, che ha gettato nello sconforto un’intera comunità. Morte su cui i familiari vogliono vederci chiaro. A stroncarla, secondo i primi soccorsi, probabilmente, un infarto, o un aneurisma cerebrale. Si indagherà comunque sulle condizioni di salute della donna e su eventuali errori da parte dei medici che la tenevano in cura per un malessere precedente avvenuto a Pasqua scorso dove al donna si era sottoposta a diversi accertamenti in quanto aveva avuto un disturbo al fegato ed era stata trasportata all’ospedale di Fano.