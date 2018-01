Manager muore con tutta la sua famiglia nell’incidente aereo

Un famoso manager inglese, l’amministratore delegato del gigante della ristorazione Gruppo Compass Richard Cousins, è tra le sei vittime dell’incidente aereo di ieri in Australia.

L’idrovolante in cui viaggiava il manager è precipitato nel fiume Hawkesbury vicino a Sydney.

Richard Cousins era uno dei migliori amministratori delegati a livello mondiale, viaggiava insieme ai suoi due figli, alla sua fidanzata e alla figlia di quest’ultima.

Nelle classifiche dei manager era stato valutato come uno dei più abili dirigenti d’azienda del Regno Unito. Come riporta ilgazzettino, La Compass, ha un fatturato annuale di 23 miliardi di sterline (circa 25,8 miliardi di euro), è attiva in una cinquantina di Paesi inclusa l’Italia.