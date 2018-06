Manca poco, tra un mese la famiglia di Albano Carrisi si allarga

Albano e Romina, se tornassero insieme come i rumors affermano, saranno nonni perfetti visto che Cristel Carrisi che sarà mamma tra quasi un mese. Lo aveva annunciato il papà di Cristel durante lo show talent “The Voice”, adesso sui social il pancione bene in vista mostra tutta la maternità esplosiva della terzogenita Carrisi.

“Un mese di te, my little ocean in a drop”, ha scritto la figlia di Al Bano e Romina mostrandosi in una location paradisiaca. Scattano già auguri e dolci messaggi per il futuro pargolo.