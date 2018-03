Manovre rianimazione, nipote salva nonno

CAPOLONA (AREZZO), 18 MARZO – Va in arresto cardiaco e viene salvato dal nipote 17enne che ha imparato a praticare il massaggio cardiaco grazie a un corso a scuola. E’ successo oggi, intorno alle 14, a Capolona (Arezzo). L’uomo, un 78enne, ha improvvisamente accusato un malore. Immediata la chiamata dei familiari al 118. Nel frattempo il 17enne ha iniziato a mettere in pratica quanto insegnatogli a scuola. Una pratica che si è rivelata essenziale in attesa dell’arrivo dei sanitari che hanno poi provveduto a intubare l’anziano e a defibrillarlo. Il 78enne è stato quindi portato al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo.

