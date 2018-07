Si aggravano le condizioni di salute di Marchionne, in clinica da giugno. Ora la verità

Peggiorate le condizioni di salute di Sergio Marchionne, fonti ufficiali annunciano: “In settimana sono sopraggiunte complicazioni inattese durante la convalescenza post-operatoria, aggravatesi ulteriormente nelle ultime ore , per questi motivi il dottor Marchionne non potrà riprendere la sua attività lavorativa”. Queste le parole da Fca. L’ex ad aveva subito un’operazione a fine giugno alla spalla destra e continuava la sua permanenza in una clinica di Zurigo. Ma adesso si conosce la verità-

Arrivano le dichiarazione dal presidente John Elkann

Arrivano le dichiarazione dal presidente John Elkann: “Per noi e per tanti Sergio è stato un leader illuminato, un punto di riferimento ineguagliabile. Per me è stato una persona con cui confrontarsi e di cui fidarsi, un mentore e soprattutto un amico”. Continua con parole sentite per Marchionne. “Sono profondamente addolorato per le condizioni di Sergio. Si tratta di una situazione impensabile fino a poche ore fa, che lascia a tutti quanti un senso di ingiustizia. Il mio primo pensiero va a Sergio e alla sua famiglia”.

– “Le transizioni che abbiamo appena annunciato anche se dal punto di vista personale non saranno prive di dolore, ci permettono di garantire alle nostre aziende la massima continuità possibile e di preservarne la cultura. Per me è stato un privilegio poter avere Sergio al mio fianco per tutti questi anni”.