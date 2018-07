MARCHIONNE in fin di vita, scoperta la verità sulla malattia che lo sta uccidendo.

Sono stazionarie le condizioni dell’ex a.d di Fca Sergio Marchionne ricoverato in terapia intensiva in condizioni irreversibili all’ospedale universitario di Zurigo. Il top manager è nell’ospedale svizzero da oltre tre settimane dopo un’operazione alla spalla che si doveva risolvere con un breve periodo di convalescenza. Le sue condizioni si sono aggravate nei giorni scorsi, tanto che è stato accelerato il processo di transizione nel gruppo automobilistico.

Al suo fianco la compagna. L’ultima apparizione dell’ex ad di Fca è del 26 giugno, per la consegna di una Jeep Wrangler all’Arma dei Carabinieri per servizi di controllo sulle spiagge romagnole.

La malattia

Ufficialmente si sa che Sergio Marchionne è in condizioni critiche, che si è aggravato e che dopo l’intervento alla spalla non tornerà a lavorare in Fca. Ma sulla sua salute girano alcune voci. Secondo Dagospia, Marchionne “è malato di tumore ai polmoni”. Mentre Paolo Madron di Lettera43 scrive su Twitter: “Cose che non si vorrebbero mai dire, ma che il dovere di cronaca purtroppo ci impone: Marchionne è in coma profondo”.

Fonte: Internapoli