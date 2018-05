Marco Bocci ricoverato d’urgenza: paura per l’attore

Paura per l’amatissimo attore Marco Bocci. E’ stato ricoverato per un controllo durante la giornata di ieri.

“Sto qui in ospedale qualche giorno per fare dei controlli, ma tutto alla grande…”, l’attore posta un video su Instagram, insieme alla moglie Laura Chiatti, per rassicurare i fan sul suo stato di salute. Ricoverato d’urgenza a Perugia alcuni giorni fa, l’attore, che ha saltato la puntata di “Amici” trasmessa su Canale 5 sabato scorso, potrebbe essere dimesso a breve…Un grande spavento per la famiglia, ma per fortuna tutto sembra essere adesso sotto controllo. Stando ai rumor l’attore e membro della commissione esterna del talent “Amici”, sarebbe stato ricoverato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per una forte febbre, ma, monitorato dai medici, le sue condizioni sarebbero via via migliorate e presto dovrebbe essere dimesso, come spiega lui stesso nel video che ha girato insieme alla moglie Laura Chiatti.