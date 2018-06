MARCO CARTA IN OSPEDALE, LA FOTO PREOCCUPA I FAN DEL CANTANTE.

Il cantante, ex beniamino di Amici, ha condiviso un post su instagram in cui parlerebbe di un problema di salute. E tra i follower è subito allarme.

IL POST

Marco posta la foto del suo braccio con la flebo, corredata da una didascalia che non lascerebbe spazio a dubbi: «La mia assenza sui social stava diventando più chiassosa del silenzio stesso ed era inutile negare, siete la mia famiglia e con voi condivido tutto, gioie e dolori. La prima cosa che voglio dirvi per non allarmare nessuno è che sto bene. Ho avuto un imprevisto e momentaneamente non potrò dedicarmi al mio amato lavoro. Mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi del tutto ma state tranquilli, non mollerò la presa e tornerò più carico di prima».