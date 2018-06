TUTTI PIANGONO MARCO, È MORTO MENTRE GIOCAVA ALLA PLAYSTATION.

Un 12enne, Marco Finocchio, è morto nella sua abitazione a causa di un aneurisma cerebrale, che non gli ha lasciato scampo. Dramma a Messina

Marco stava giocando alla Playstation quando improvvisamente ha avvertito un forte mal di testa. Poco dopo, il ragazzo ha perso i sensi non dando più segni di vita.

Sono stati allertati i soccorsi. Presente un’ambulanza del 118, i cui sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Inutili i tentativi di rianimazione. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno avvisato il magistrato di turno e avviato le indagini.

La salma è stata restituita ai parenti, non è stato necessario disporre l’autopsia. Sotto choc un’intera comunità per la prematura scomparsa di Marco. In città, infatti, è stato proclamato il lutto cittadino. Domani si terranno i funerali del giovane, dove amici e parenti potranno dargli l’ultimo saluto.

Fonte: TeleclubItalia