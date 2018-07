Mare a rischio malattie. Istituto Sanità lancia allarme:”ecco dove fare il bagno e dove No”

Secondo i dati rilasciati dall’Agenzia regionale per l’Ambiente, la balneabilità delle coste laziali è buona, se non addirittura ottima, in quasi tutti i tratti della costa regionale, in linea con i dati forniti per l’estate 2017. Eppure ci sono dei punti cerchiati di rosso dove i livelli di Escherichia coli ed Enterococchi intestinali sono allarmanti. L’escherichia Coli è considerato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità uno dei principali indicatori di contaminazione fecale ed è all’origine di malattie infettive come tifo, salmonella ed epatite.

Ecco una mappa delle zone si e no: