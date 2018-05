Mariano Di Vaio a Napoli per il Premio ICM

Venerdì 11 maggio 2018 alle ore 20 presso l’Istituto di Cultura Meridionale di Napoli (Via Chiatamone, 63) *Mariano di Vaio* sara’ insignito del “Premio Speciale per la Cultura d’Impresa 2018”. Qualche mese fa Forbes ha incoronato Di Vaio tra gli imprenditori più influenti al mondo e n.1 tra gli Italiani nella categoria “e-commerce, retail and fashion”.

L’avvocato *Gennaro Famiglietti*, presidente dell’ICM, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di conferire questo prestigioso riconoscimento ad un imprenditore di successo, che ha scalato le vette mondiali della moda, utilizzando i mezzi moderni per lanciare un modello d’impresa innovativo, rivoluzionario e di respiro internazionale. L’Istituto vuole così guardare anche al futuro e alla modernità ed, inoltre, valorizzare chi, ieri come oggi, promuove Cultura ed Impresa in Italia e nel mondo”.

*Alessandro Iovino*, moderatore della serata, ha aggiunto: “Mariano ritorna a Napoli per un evento esclusivo in cui non solo riceverà il Premio, ma racconterà anche il successo che sta avendo il suo modello d’impresa nel mondo. Sarà un piacere per me intervistarlo in questa occasione in cui parleremo anche del suo rapporto speciale con Napoli”.