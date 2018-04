Marijuana trattata con veleno per topi: tre morti negli USA

Droga killer. Tre persone sono morte e oltre un centinaio hanno sofferto di gravi emorragie negli USA dopo aver fumato marijuana trattata come sembra con del veleno per topi. I test sono risultati positivi ad un ingrediente letale usato nel veleno dei topi. Diversi casi segnalati anche in Missouri e Maryland. I decessi sono avvenute nello stato dell’Illinois come scrive fanpage.

I sintomi comprendono tosse con sangue, sangue nelle urine, sanguinamento del naso, delle gengive e emorragia interna. Tutti disturbi collegati al consumo della marijuana in questione, “ma questo è il primo focolaio che ha coinvolto la contaminazione da veleno per topi”, ha detto Reene Funk, una portavoce del CDC. “Il numero di casi continua a salire ogni giorno”, ha detto Martedì Melaney Arnold, portavoce del Dipartimento della sanità pubblica dell’Illinois