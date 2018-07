“Basta è troppo, mi fa male!” costringe la moglie a fare sesso con un cane. La folle perversione del Marito.

Un uomo è finito in carcere per aver violentato sessualmente e maltrattato la moglie. La vittima sarebbe stata costretta a sottostare ai suoi perversi desideri sessuali.

Il fatto

L’uomo imponeva alla moglie di avere rapporti sessuali non protetti (affetto da epatite C) e con altri uomini, imponendole di filmarsi e di inviargli poi i video. Ma il marito avrebbe chiesto alla moglie di fare sesso con un cane. Al rifiuto l’uomo l’aveva insultata e picchiata, tanto che la donna si era dovuta rivolgere a un medico. Per lui sono stati chiesti tre anni di condanna senza la condizionale.