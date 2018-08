Marocchino stupra ragazzina e poi le ruba il cellulare per impedirle di chiamare i soccorsi

Marocchino stupra ragazzina e le ruba il cellulare per impedirle di chiamare i soccorsi

Avevano trascorso la serata insieme nei locali, una normale uscita tra un ragazzo e una ragazza poco più che adolescenti. Poi però lui è diventato violento. Ha approfittato della notte, dell’isolamento di un parco e della fiducia della sua nuova amica. L’ha violentata e picchiata. La vittima è una ragazza di 17 anni, studentessa delle superiori. È successo pochi giorni fa in un giardino pubblico di Rho, cittadina dell’hinterland di Milano. I carabinieri, dopo una ricerca durata poche ore, hanno arrestato per l’aggressione un 19enne marocchino.

I Fatti

E hanno ricostruito i fatti grazie soprattutto al racconto della giovanissima. Nella serata di domenica la minorenne, un’italiana che frequenta un istituto superiore della città, è uscita con gli amici. In uno dei locali che ha visitato ha conosciuto il ragazzo straniero di due anni più grande. Deve essere scattata una simpatia, perché lei si è fidata subito. I due hanno girato per bar e chioschi per alcune ore, bevendo insieme probabilmente. Di sicuro il giovane ha bevuto parecchi alcolici. All’alba di lunedì la coppia ha deciso di andare al parco di via Mazzo, nelle vicinanze non c’era nessuno. Qui il 19enne, ormai ubriaco, ha improvvisamente aggredito la sua vittima. L’ha colta di sorpresa, l’ha buttata a terra e si è buttato sopra di lei. Ne ha abusato sessualmente, la giovane ha provato a opporre resistenza e a divincolarsi con tutte le forze. Ma è stata riempita di calci e pugni. Prima di scappare lo stupratore le ha strappato il cellulare, un iPhone 5, per impedirle di chiamare aiuto e per evitare l’arresto. La minorenne, in forte stato di choc, ha chiesto aiuto ai carabinieri della Compagnia di Rho. (Il Giornale)