Marsili terremoto- Una scossa di terremoto è stata registrata alle 21:15 nei pressi delle coste calabresi. Il sisma è stato registrato dall’Ingv. La magnitudo è stata di 4.4. La zona interessata è quella del monte Marsili, il vulcano inabissato che viene costantemente monitorato da anni.

Scossa potente a Marsili

La scossa è stata molto profonda, con un ipocentro di 389km. La scossa non è stata avvertita dalla popolazione: le onde sismiche non sono riuscite arrivate in superficie e la crosta terrestre le ha attutite in profondità. Nel pomeriggio c’è stato anche un nuovo allarme alle Eolie: una fortissima esplosione, seguita dal formarsi di una densa nube nera, si è verificata dai crateri sommitali dello Stromboli. Il boato e il tremore del suolo hanno raggiunto la Calabria, e in modo particolare Tropea.