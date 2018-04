Martedì Aula vara commissione speciale

ROMA, 3 APR – L’Aula della Camera delibererà sulla costituzione della Commissione speciale per l’esame dei provvedimenti del governo, tra cui il Def, martedì 10 aprile alle 15. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. In settimana si terrà una nuova riunione dei capigruppo per stabilire gli altri argomenti – oltre al Def – da assegnare alla commissione. Composta da quaranta componenti, in proporzione con la consistenza dei gruppi parlamentari, la commissione opera in assenza delle commissioni permanenti di merito, che potranno essere composte solo dopo la fiducia al nuovo governo. Oltre al Def, al momento, a Montecitorio risultano pendenti 19 atti del governo: 16 sono eredità della precedente legislatura e tre sono intervenuti dopo.

