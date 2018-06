MASSACRATO DI BOTTE E BUTTATO NELLA IMMONDIZIA: IL POVERO CANE È MORTO POCO FA.

Aveva solo 2 anni il piccolo Lucky. La triste storia arriva da Latina ed ora si cerca in ogni dove l’autore del gesto brutale. Tre giorni fa un ragazzo ha sentito un rumore strano proveniente dal bidone in strada: era il pianto del cane, avvolto in due sacchi neri e con il muso legato per non farlo abbaiare. Subito il giovane ha chiamato i volontari dell’Associazione Amici del Cane di Latina.

LA STORIA

«Lo chiameremo Lucky – avevano scritto gli attivisti su Facebook -. Si sono assicurati che morisse nelle peggiori condizioni. Invece vorremmo dire a quel bastardo maledetto che non ci è riuscito lo stesso ad ammazzarlo perché Lucky ha avuto la fortuna che questo ragazzo vedesse il sacco muoversi, lo tirasse fuori e lo aprisse subito! Ora Lucky è a casa di una volontaria, ma da domani dovrà avere tanta fortuna ancora e trovare una famiglia che lo voglia finalmente rendere felice perché l’amore di certo non l’avrà mai ricevuto!». Su Facebook era nata anche una pagina “Io sto con Lucky”, dove gli utenti seguivano passo passo gli aggiornamenti di salute. Purtroppo le cose hanno preso un’altra piega, perché il cagnolino non ce l’ha fatta. Lucky, infatti, ha riportato la frattura del cranio per le botte o bastonate prese in testa e questa mattina se ne è andato. «Questa mattina – hanno scritto i volontari su Facebook – il suo cuoricino si è arreso! Troppa sofferenza, troppi danni cerebrali.