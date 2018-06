MASSIMA CONDIVISIONE: GIRANO MIGLIAIA DI MONETE DA 2 EURO FALSE. ECCO COME RICONOSCERLE.

A un cliente distratto che preleva il resto, magari frettolosamente, mentre fa la spesa, possono sembrare monete da 2 euro, in realtà si tratta di valuta straniera: monete da 10 baht della Thailandia o i 5 scellini del Kenya.

L’ALLERTA

Sempre più spesso le monete argento e oro del conio straniero vengono spacciate per 2 euro nei supermercati di Napoli e provincia. L’allerta è stata lanciata a più riprese nel corso degli anni dalla Polizia di Stato a Roma, dove nelle zone dei turisti si sono verificati molte segnalazioni del genere.

Soprattutto nei periodi di alta affluenza di turisti (Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto) le monetine straniere tornano a circolare a centinaia. E qualcuno resta fregato. In alcuni casi nemmeno gli esercenti se ne rendono conto. In altri, invece, si configura un dolo, una vera e propria truffa pianificata per ‘grattare’ qui e li euro ad utenti inconsapevoli o disattenti.