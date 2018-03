Mastella operato, è in buone condizioni

BENEVENTO, 22 MAR – Clemente Mastella, sindaco di Benevento, è uscito dalla sala operatoria dell’ospedale Campus di Roma dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla mano dopo l’incidente stradale che gli è costato l’amputazione di una falange. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, sulla cosiddetta “Telesina”, nei pressi dello svincolo per Dragoni (Caserta). Le sue condizioni di salute – secondo quanto si apprende – sono buone. I medici hanno messo in sicurezza il dito medio della mano traumatizzata, che aveva subìto il distacco della falange in seguito all’incidente.

2018-03-22_1221769431