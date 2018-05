Mastrolonardo festeggia 80 anni di attività giovedì 17 maggio in via Chiaia 169/170

L’evento è realizzato in collaborazione con Wine & The city

L’evento del 17 maggio in collaborazione con Wine & The city segna un importante traguardo raggiunto che Mastrolonardo intende celebrare in compagnia di amici e clienti: 80 anni di storia, di moda, di incontri nei negozi distribuiti nelle zone più eleganti del cuore di Napoli che ne hanno consacrato il nome come punto di riferimento dello shopping di qualità. Mastrolonardo 80th Anniversary, dunque, invita i suoi ospiti giovedì dalle ore 18 alle 21 per festeggiare insieme. L’abbinamento con la pregiata cantina vinicola Quintodecimo darà un tocco speciale ai brindisi per gli 80 anni di attività. A dare all’evento la giusta atmosfera, l’entertainment musicale a cura della violinista Clelia Romano che intratterrà gli ospiti sulle note di un violino elettrico in chiave pop moderna, in armonia con la selezione musicale del dj set. Il catering, a cura di 16 Libbre, delizierà i presenti con gustose proposte finger food che spaziano da mini porzioni di couscous vegetariano, al farro, alle polpettine miste, patapan, e panini napoletani. Tante sorprese sono in programma e al termine dell’evento omaggi colorati per le signore. Organizzazione e Ufficio stampa a cura di Mila Gambardella e Cristiana Giordano.