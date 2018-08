MATRIMONIO DOPPIO. Due Gemelle sposano due Gemelli. “Era il nostro sogno…ecco com’è successo!”

Non state iniziando a vedere doppio. Questa è la storia di due gemelle omozigote che hanno sposato due gemelli omozigoti nello stesso giorno e con gli stessi abiti. Ma non è tutto: Josh e Jeremy Salyers hanno chiesto in spose le gemelle Brittany e Briana Deane il 2 febbraio (o 02-02), e le coppie si sono appena sposate in una cerimonia congiunta al “2018 Twins Days Festival” a Twinsburg, Ohio.

La cerimonia

Era a tema “Twice Upon a Time,” (C’era due volte) e a celebrare le nozze sono stati due ministri, nemmeno a dirlo, gemelli. «È davvero una favola che si avvera – ha detto Briana – Sposare due gemelli era una cosa che sognavamo da piccole, ma sapevamo di avere possibilità davvero scarse. Le stelle dovevano allinearsi perché i nostri sogni si avverassero. Dovevo sposare l’uomo dei miei sogni e allo stesso tempo guardare accanto e vedere mia sorella sposare il suo principe azzurro. Era davvero complicato, ma alla fine il destino ha voluto che il nostro sogno si avverasse». I quattro si sono incontrati l’anno scorso all’edizione 2017 del “Twins Days Festival”. Le ragazze lo frequentavano da anni nella speranza di riuscire a trovare la coppia di fratelli dei loro sogni, ma per Josh e Jeremy era la prima volta. «Ricordo vividamente la prima volta che Brittany e io abbiamo visto Josh e Jeremy al festival dei gemelli – ha detto Briana – Ricordo anche la prima volta che abbiamo parlato. È stato magico. Ci eravamo dette che se non avessimo incontrato dei gemelli non ci saremmo mai sposate». (Dagospia)