Matrimonio in Italia finisce in tragedia: la Sposa scappa col testimone del Marito.

Questa è la storia di una coppia scafatese che doveva firmare le pubblicazioni la prossima settimana, coronando così il suo sogno d’amore.

Ma la sposa improvvisamente ha rinunciato, e il matrimonio a Scafati non si farà, lasciando il futuro sposo con un pugno di mosche.

Motivo delle mancate nozze, sarebbe un tresca avvenuta da qualche tempo con amico e lontano parente dello sposo, nonchè testimone di nozze.

La relazione tra promessa sposa e testimone è venuta fuori ormai quando era quasi tutto già pronto, a soldi anticipati e spesi per tutta l’organizzazione di questo matrimonio. La coppia, ormai scoppiata, ha poco meno di trent’anni.

La futura sposa è un’estetista, lui invece lavora con il padre, commerciante e allevatore.

Come da “manuale” dopo alcuni anni di storia insieme si decide per il matrimonio, si sceglie e si blocca la location, la chiesa, si decidono e si fermano le bomboniere.

Anche il viaggio di nozze, una crociera nel Mediterraneo, era stato definito nei particolari, ed erano stati ingaggiati fotografo, fioraio e musicisti.

Era ormai tutto preparato, perfino l’auto da noleggiare per la cerimonia.

Al momento di provvedere alle pubblicazioni di matrimonio, la futura sposa sparisce.

Da parte di lei nessun messaggio, telefono spento, ma tutta la sua roba è a casa.

Diverse ore di panico e di spavento per lui e la famiglia di entrambi: si susseguono telefonate tra parenti e amici per avere notizie, fino a che lo sposo non decide di chiamare il suo testimone di nozze, amico e parente alla lontana, sposato e padre di una bimba.

Momento della verità, il testimone confessa: “E’ con me, siamo presso la mia casa al mare in Puglia. Stiamo bene. Abbiamo una relazione da quasi un anno”.

Prima stupore, poi dispiacere, poi rabbia, sono i sentimenti che si susseguono nell’animo del quasi marito, che, dopo essersi calmato, si mette in macchina e raggiunge la coppia scappata sulle coste della Puglia, dove l’estate precedente tutti insieme avevano trascorso le vacanze.

Arrivato li, di sicuro dopo una bella scenata, a lui viene spiegato tutto: la relazione è nata poco dopo che la coppia aveva deciso per il matrimonio, prima di cominciare tutti i preparativi.

Lei aveva perfino raccontato tutto ai suoi genitori spiegando di non volersi più sposare.

La storia clandestina è andata comunque avanti, ma le cose si sono complicate poi talmente che scappare è sembrata l’unica decisione da prendere.

Risultato: due matrimoni naufragati, uno da celebrare e l’altro con una famiglia già formata.

Appena è circolata la notizia del mancato matrimonio a Scafati, dovuta al fatto che la moglie del testimone di nozze ha reso pubblica a tutti la scappatella del marito, molti sono corsi al lotto per giocare i numeri di questo avvenimento particolare e curioso.

Fonte: il 24.it