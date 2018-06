Potrebbe essere il matrimonio più breve della storia quello di una coppia sposata di Dubai, che ha divorziato dopo 15 minuti dalla cerimonia.

Quando penso a matrimoni lampo mi viene subito in mente Britney Spears e il suo matrimonio annullato dopo 55 ore con l’amico d’infanzia Jason Alexander ma il matrimonio di questa coppia di Dubai probabilmente batte questo e tutti gli altri matrimoni del mondo: dopo solo 15 minuti dal sì, lo sposo ha voluto chiedere il divorzio dalla sposa.

Il motivo? Soldi, e la moglie nemmeno c’entra!

In pratica, lo sposo e il suocero avevano concordato una controdote da pagare in due ‘rate’: una dopo aver firmato il contratto prematrimoniale e l’altra dopo il sì. Una volta sposati, il suocero ha chiesto subito allo sposo la seconda parte della controdote, che consisteva in 50.000 dirham – circa €4.500. Lo sposo ha chiesto al suocero di aspettare cinque minuti, assicurandogli che i soldi erano in macchina e che non aveva niente da temere, ma a quanto pare il padre della sposa era un po’ diffidente oppure semplicemente troppo impaziente e ha insistito, ma lo sposo a quel punto si è offeso e ha preteso il divorzio. Erano passati appena 15 minuti.

“Lo sposo si è sentito insultato e umiliato dal suocero“, ha dichiarato l’avvocato. “Ha fatto sapere al padre della sposa che non voleva sua figlia come moglie e ha divorziato da lei in meno di 15 minuti dalla firma del contratto”.