Usa, lui ha 19 anni, lei 72 ed amore a prima vista: “L’età è solo un numero”

Si sono parlati durante una festa di compleanno, è stato amore a prima vista: nel giro di due settimane lui le ha proposto di sposarlo, una settimana dopo erano marito e moglie. La storia d’amore di Gary e Almeda, lui ha 19 anni, lei Almeda 72. Potrebbero essere nonna e nipote, invece sono una coppia innamorata e, almeno per ora, felice La notizia è riporta dal giornale dailymail.co.uk. Almeda è stata spostaa per 43 anni con un altro uomo, che poi è morto. Da lui ha avuto quattro figli, il maggiore dei quali, Robert, è morto a sua volta. Almeda fa la commessa in un supermercato della catena Walmart e vive in Tennesse. Gary invece è un giovanotto con una netta propensione per le donne più grandi di lui.