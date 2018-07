MATTARELLA DICE NO:”GLI SBARCHI SONO DIMINUITI, CHIUDERE LE FRONTIERE È DA IRRESPONSABILI” COMMENTA 👇🏻

“Vi sono molte cose che contrassegnano l’Ue e la sua storica integrazione ma due ne esprimono appieno l’anima: Erasmus e Schengen”. È “poco responsabile” mettere “a rischio” la libertà di movimento degli europei. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rispondendo a una domanda in conferenza stampa a Tallinn sulla possibile chiusura dei confini dell’Austria come reazione all’arrivo di migranti.

Dopo le risposte del premier Giuseppe Conte e dei ministri Salvini e Moavero, anche il capo dello Stato interviene contro la minaccia di Vienna di chiudere i confini meridionali a seguito dell’accordo raggiunto tra i partiti di governo in Germania sulla creazione di centri di transito al confine tra Germania e Austria.

LE DICHIARAZIONI DI MATTARELLA

“Negli ultimi 12 mesi gli arrivi di migranti in Italia sono diminuiti dell’85%, la pressione del fenomeno migratorio si è abbassata: questo dovrebbe consentire a tutti i governi, come loro responsabilità, senza cedere alla emotività, di governare il fenomeno. È possibile e c’è il dovere di farlo”, ha aggiunto Mattarella al termine del colloquio con la presidente estone, rispondendo a una domanda sul pericolo che, come dimostrato dalla minaccia austriaca di chiudere il Brennero, si possano perdere i valori europei. “Parlare di chiudere i confini non è razionale ma risponde a emotività subita o suscitata, mentre tutto consentirebbe maggiore razionalità nel governare questo fenomeno”.

Secondo Mattarella, l’esito del Consiglio Ue della scorsa settimana “è incoraggiante perché ha assunto la consapevolezza che il problema è complessivamente dell’Unione e non dei singoli Paesi e va risolto condividendo le responsabilità”.