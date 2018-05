Mattarella, i rispiarmi degli italiani sono a rischio……Ecco la Verità !!!

Secondo quanto riportato dal corriere della sera Il presidente Mattarella parla, dopo aver accolto il passo indietro di Conte. E dopo un discorso breve e chiaro, dal Qurinale trapela che lunedì mattina verrà convocato Cottarelli per cercare di formare un governo. Prima però il presidente si esprime così: «Ho agevolato in ogni modo il tentativo di Lega e M5S di formare un governo, ho atteso la formazione di un programma, ho superato ogni perplessità sulla circostanza che un governo politico fosse guidato da un esponente non eletto in Parlamento. Nessuno può sostenere che io abbia ostacolato la formazione del governo che viene definito del cambiamento». E prosegue: « Il presidente della Repubblica svolge un ruolo di garanzia che non può subire imposizioni. Ho accettato tutte le proposte tranne quella del ministro dell’Economia. Dai partiti ho registrato indisponibilità a ogni soluzione».

«Elezioni? Mi riservo di decidere»