Mattarella spiazza tutti: “No a elezioni a Luglio, sì a Governo tecnico fino al 31 Dicembre”

Mattarella ha parlato. Il Capo dello Stato si è rivolto alla stampa a margine delle consultazioni per la formazione di un Governo.

Il Capo dello Stato si è rivolto attraverso i media alle forze politiche e al Paese intero.

Ecco le parole di Mattarella:

“Nel corso delle settimane scorse ho svolto – con la collaborazione dei presidenti delle Camere una verifica attenta e puntuale di tutte le possibili soluzioni in un Parlamento contrassegnato da tre schieramenti principali dei quali nessuno abbia la maggioranza. Condizione che necessita che almeno due di questi dialoghino e trovino un’intesa per governare. Si sono rivelate impossibil le intese.

Tutte queste indisponibilità mi sono state confermate questa mattina. Ho chiesto alle forze poilitiche se vi fossero nuove possibilità di intesa, registrando che non ve ne sono. Non vi è alcuna possibilità di formare un governo nato da un accordo politico. Ho escluso da sempre un governo politico di minoranza.

Ritengo che sia opportuno che portare alle elezioni sia un governo non di parte. Ringrazio il presidente gentiloni per il lavoro che sta svolgendo , ma ha esaurito la sua funziona ma non può essere prolungato, essendo espresso da una maggioranza che non c’è più.

E’ quindi doveroso dar vita a un nuovo governo. Continuo ad auspicare un governo con pienezza di funzuioni, senza i limiti operaivi di un governo dimissionario e che abbia titolo pieno per rappresentare l’Italia nelle scadenze europee.

Dai partiti è venuta più volte la richiesta di tempo per raggiungere intese. Può esser eutile dare maggior tempo per trovare un’intesa politica, ma nel frattempo consentano – attraverso il voto di fiducia che nasca un governo neutrale rispetto alle forze politiche. Laddove si formasse un governo politico, questo governo si dimetterebbe. Un governo di garanzia fino a dicembre per andare alle elezioni.

L’ipotesi alternativa è indire nuove elezioni. sarebbe possibile svolgerle in piena estate, ma è sempre stato evitato. Si potrebbe tenerle in autunno, ma vi sono preoccupazioni circa le scadenze imminenti.

Vi è inoltre il timore che a legge elettorale invariata si presenti una situazione non dissimile da questa con tre schieramenti non collaborativi. Mi auguro che dalle forze politiche giunga una risposta positiva nell’interesse dell’Italia.

Sarebbe la prima volta nella storia di una repubblica che una legislatura si conclude senza essere avviata. La prima volta che un voto non dia alcun effetto.

Scelgano i partiti tra un governo che duri fino alla fine dell’anno o elezioni immediate.