Mattarella, Venezia è sguardo su futuro

VENEZIA, 20 FEB – Alle università va “la fiducia e la riconoscenza della Repubblica per il ruolo che svolgono”: così il Presidente Sergio Mattarella ha voluto sottolineare a Venezia, all’inaugurazione al Teatro La Fenice del 150/o anno accademico di Ca’ Foscari, “lo sforzo complessivo e globale che il Paese ha sempre fatto e continua a fare sul fronte della cultura, dell’innovazione e del futuro”. Mattarella è tornato in Veneto a meno di due settimane dalla sua visita per l’avvio del 796/o anno accademico dell’università di Padova. Per la città lagunare è stata la prima partecipazione di un Presidente all’apertura dell’anno accademico. L’ateneo veneziano – che oggi ha conferito il dottorato honoris causa all’economista Richard Blundell, professore di politica economica alla University College di Londra – è per Mattarella la sintesi di una vocazione “alla collaborazione internazionale” che per Venezia parte da lontano, da una città votata fin dalla Serenissima al commercio e allo sguardo oltre i confini.

